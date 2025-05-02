2 Yaşındaki Bebeği Darp Eden Caninin İfadesi Ortaya Çıktı

Denizli'de yaşanan bebeğe şiddet olayı kan dondurdu. Annesinin sevgilisi tarafından darp edilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, caninin ifadesi ortaya çıktı. Alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne süren Süleyman Danış, bebeği annesinin darp etmiş olabileceğini öne sürdü.

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2 Yaşındaki Bebeği Darp Eden Caninin İfadesi Ortaya Çıktı

Türkiye, Denizli'de 2 yaşındaki A.K. adlı bebeğin maruz kaldığı şiddetle sarsıldı. A.K. bebek, annesi Satı Buse D.’nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D. tarafından feci bir şekilde darp edildi. İddiaya göre, başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan bebek, ısırıldı, yakılmaya çalışıldı ve bir duvara çarpıldı. Yaşanan olayın ardından, şüpheli Süleyman D. gözaltına alındı ve tutuklandı. Cani adamın polisteki ifadesi ise kan dondurdu.

2 Yaşındaki Bebeği Darp Eden Caninin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki anne Satı Buse D., bebeği A.K.'yi Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdiğinde, küçük çocuğun vücudunda şiddet izleri olduğu fark edildi. Hastane personeli, durumdan şüphelenerek durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ilk kontrollerde, bebeğin sağ gözünün tamamen kapanmış, sağ kolunda yara oluşmuş ve vücudunda şiddet izleri olduğu tespit edildi.

ISIRIP YAKMAYA ÇALIŞTI

Bebeğin annesi, ifadesinde çocuğunun şiddete uğramasından Süleyman D.'yi sorumlu tuttu. Soruşturma sonucu, Süleyman D. ve anne Satı Buse D. gözaltına alındı. Süleyman D.’nin, bebeği hem ısırdığı, hem de yakmaya çalıştığı öne sürüldü. Bebeğin vücudunda, bir duvara çarpılmasından kaynaklanan darp izleri de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Süleyman D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebek, hastanedeki tedavisinin ardından hayatını kaybetme riski nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Sağ gözünden ameliyat edilmesi gereken bebeğin tedavisinin ardından devlet korumasına alınacağı bildirildi.

2 Yaşındaki Bebeği Darp Eden Caninin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

İFADESİ KAN DONDURDU

Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre, Anne Satı Buse D., Ankara'da yaşarken tanıştığı Süleyman D.'nin yanına taşındığını, aldığı alkolün etkisiyle kendilerini dövdüğünü öne sürdüğü erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez söyledi. Amacının dövmek olmadığını ve alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını öne süren Danış, çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini iddia etti.

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Kaynak: Sabah

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