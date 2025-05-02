Alkolmetreyi Üflemedi, Söyledikleri 'Pes' Dedirtti: 'İmza Atıyorum 17 Günüm Kaldı, Sicilimi Yakacaksınız'

Bursa'da trafik denetimine takılan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek, "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim." dedi. Sürücüye alkol testini reddettiği için 26 bin 557 TL, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle de 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 45 bin 235 TL idari para cezası kesildi.

Alkolmetreyi Üflemedi, Söyledikleri 'Pes' Dedirtti: 'İmza Atıyorum 17 Günüm Kaldı, Sicilimi Yakacaksınız'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan bir sürücü, polislerin alkolmetre isteğini reddetti. Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sertaç K. (45), polisin alkol testi talebine karşı çıktı.

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkometreyi üflemeyi kabul etmeyen Sertaç K., “Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten.” diyerek kendisini savundu.

Sürücüye alkol testini reddettiği için 26 bin 557 TL, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle de 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 45 bin 235 TL idari para cezası kesildi. Aracın, sahibinin gelerek teslim alması beklenirken, olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Alkol Bursa Trafik Cezası
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