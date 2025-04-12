Kocaeli'de Korkunç Kaza! Hafif Ticari Araç Otomobilin Üstüne Uçtu

Kocaeli'de hafif ticari araçla seyir halinde olan alkollü sürücü kazaya neden oldu. Sürücü, oto tamirciye tamir için bırakılan otomobilin üstüne uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kocaeli'de Korkunç Kaza! Hafif Ticari Araç Otomobilin Üstüne Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 53 DB 820 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, oto tamirciye tamir için bırakılan 41 NG 109 plakalı Volkswagen marka otomobilin üstüne çıktı.

Hafif ticari araç ardından elektrik direğine çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, hafif ticari araçta sıkışan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif ticari araçta sürücü ile birlikte bulunan ve yaralanan toplam 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürüşücü M.K’nin 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

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