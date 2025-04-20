Trafikte Korku Dolu Anlar! Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı, Ceza Yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir alkollü sürücü, trafiği birbirine kattı. Alkollü araç kullanıp drift atan, kırmızı ışık ihlali yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı.

Trafikte Korku Dolu Anlar! Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı, Ceza Yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinin Güllerpınarı Mahallesi’nde Eski Belediye Binası arkasında bulunan otoparkta drift atan ve tehlikeli manevralarla çevre güvenliğini tehlikeye atan araç, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimine takıldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve ekiplerin yerinde tespitiyle durdurulan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde ikinci kez alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın kırmızı ışık ihlali yaptığı ve ekiplerin 'dur' ikazına uymadığı tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Sürücüye, drift atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, ikinci kez alkollü araç kullanmak durumlarından toplam 62 bin 768 TL trafik idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 2 yıl 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İHA

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