Vuran da Vurulan da 17 Yaşında! Gençlerin Kavgasında Kan Döküldü

Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada kan aktı. 17 yaşındaki genç, 17 yaşındaki bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Vuran da Vurulan da 17 Yaşında! Gençlerin Kavgasında Kan Döküldü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan Ravza Parkı'nda saat 18.30 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, H.V. (17) ve F.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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