Boğa Güreşi Tarihinde Bir İlk! Kapıyı Kırıp Seyircilerin Arasına Daldılar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında panik dolu anlar yaşandı. Arenanın kapısını kırarak izleyicilerin arasına çıkan boğalar, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan tüm kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir vatandaş zarar görmedi.

Son Güncelleme:

Artvin'de iki boğanın güreşi arena dışına taşınca ortalık karıştı. Güreş sırasında kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Boğaların aniden saha dışına çıkmasıyla birlikte seyirciler panik içinde kaçışmaya başladı. Saha dışında da güreşmeye devam eden boğalar, çevredeki halatları ve direkleri kopararak yola çıktı.

Mücadelelerini sokakta sürdüren boğalar, park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Olay yerine koşan vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı. Yaşanan tüm kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirdi.

Organizasyon yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Artvin
Son Güncelleme:
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
TBMM Kürsüsünde Çekiçle Telefon Kırmıştı... Eski CHP'li Vekile Tazminat Şoku Kürsüde Telefon Kıra Eski CHP'li Vekile Tazminat Şoku
İletişim Başkanı Altun'dan Net 'Özür' Çağrısı: 'Tüm Uyarılarımıza Rağmen CHP'li Siyasetçiler...' İletişim Başkanı Altun'dan Net 'Özür' Çağrısı: 'Tüm Uyarılarımıza Rağmen CHP'li Siyasetçiler...'
ÇOK OKUNANLAR
Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi