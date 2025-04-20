Boğa Güreşi Tarihinde Bir İlk! Kapıyı Kırıp Seyircilerin Arasına Daldılar

Artvin'de iki boğanın güreşi arena dışına taşınca ortalık karıştı. Güreş sırasında kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Boğaların aniden saha dışına çıkmasıyla birlikte seyirciler panik içinde kaçışmaya başladı. Saha dışında da güreşmeye devam eden boğalar, çevredeki halatları ve direkleri kopararak yola çıktı.

Mücadelelerini sokakta sürdüren boğalar, park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Olay yerine koşan vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı. Yaşanan tüm kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirdi.

Organizasyon yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Kaynak: DHA-İHA