Yasa Dışı Bahis Kavgası: Hasta Bakıcıyı Kaçırıp Darp Ettiler

Kırıkkale’de yasa dışı bahis kaynaklı alacak meselesi darp ve tehditle sonuçlandı. Kaçırılıp darp edildiğini söyleyen hasta bakıcının şikâyeti üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde silahlar, bıçaklar ve yarım milyondan fazla nakit para ele geçirildi.

Yasa Dışı Bahis Kavgası: Hasta Bakıcıyı Kaçırıp Darp Ettiler

Kırıkkale’de yasa dışı bahis kaynaklı alacak verecek meselesi, darp ve tehdit olayına dönüştü. Hasta bakıcı E.K., yasa dışı bahis nedeniyle yaşadığı alacak verecek anlaşmazlığı sonucu iş arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra, iddiaya göre E.G.’nin kardeşi A.B. ve beraberindekiler tarafından zorla bir adrese götürülüp darp edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polise başvuran E.K.’nın şikâyeti üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında Ö.Y., O.Ş., S.Y. ve F.D. gözaltına alındı ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firari şüphelilerden A.B., Afyonkarahisar’da yakalanırken, E.G. ise Kırıkkale'de gözaltına alındı. A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi; E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 14 mermi, 1 sallama, 2 bıçak, 1 muşta, uyuşturucu kullanım aparatı ve 533 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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