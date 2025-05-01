Denizli Bu Vahşeti Konuşuyor! 2 Yaşındaki Bebeğe Şiddete Kelepçe

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağımahalle’de, 2 yaşındaki A.K. adlı bebeğin vücudunda darp izleriyle hastaneye getirilmesi, korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Eşinden bir süre önce boşanan anne S.B.D., oğlu A.K.’yi Sarayköy Devlet Hastanesi’ne getirdi. Bebeğin başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri, sağ gözünün tamamen kapanması ve sağ kolunda yara bulunması hastane personelinin dikkatini çekti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Anne S.B.D., polise verdiği ifadede, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin hem kendisini hem de oğlunu darp ettiğini belirtti. Komşularından yardım istediğini anlatan anne, çocuğunun vahşice darp edildiğini öne sürdü. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 yaşındaki A.K.’yi acımasızca darp ettiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen S.D., çocuğu darp etmediğini iddia etti. Ancak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D.’nin ters kelepçeyle ve başı eğik şekilde adliyeden çıkarılması dikkat çekti.

Anne S.B.D.’nin, koruma altına alınan çocuğun bakım ihtiyaçları nedeniyle yanında olduğu, adli sürecin ise önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. Küçük A.K.’nin tedavisi ise hastanede sürüyor. Olay, bölgede büyük infial yarattı.

Kaynak: İHA