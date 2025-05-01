Minguzzi Cinayetinde Flaş Gelişme! 2 Gözaltı Kararı Daha

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davadaki yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

Epözdemir ‘Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir’ dedi.

Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette… https://t.co/rcnwNImIpK — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) May 1, 2025

MEZARI TAHRİP EDENE 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan mahkeme, Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanık Duran Aydın hakkında “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Sanık Duran Aydın hakkında hazırlanan iddianamede, maktulün babası Andrea Minguzzi müşteki olarak yer almıştı. Dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. kendini ‘Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim’ diyerek savunmuştu. D.A. olay sonrasında tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi