Takdir Teşekkür Belgesi Hesaplama 2025: 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır, Kaç Puanla Alınır?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler takdir ve teşekkür belgesi almanın şartlarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre, dönem sonu başarı puanı belli bir seviyeyi geçen öğrenciler bu belgeleri almaya hak kazanıyor. Peki, 2025 yılında takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? Hangi ortalama hangi belgeyi kazandırır? İşte adım adım 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama detayları…

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ŞARTLARI 2025

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Dönem boyunca gösterilen başarı, belgeyle ödüllendirilecek. Ancak bu belgeleri alabilmek için sadece yüksek not ortalaması değil, bazı diğer kriterlerin de sağlanması gerekiyor.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BELGE KRİTERLERİ

Türkçe dersinden en az 55.00 puan alınmalı.

Diğer tüm derslerde notlar 45.00 puanın altına düşmemeli.

Tüm derslerin dönem ağırlıklı ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlar Teşekkür Belgesi,

85.00 puan ve üzeri ortalamaya sahip olanlar ise Takdir Belgesi alabiliyor.

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemeli.

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKDİR – TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025

Tüm derslerden başarılı olunmalı.

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması en az 70.00 olmalı.

Davranış puanı 100 olmalı.

70,00 - 84,99 arasında ortalamaya sahip olanlar Teşekkür Belgesi,

85,00 ve üstü ortalamaya sahip olanlar Takdir Belgesi ile ödüllendirilir.

Lise hayatı boyunca en az 3 yıl boyunca her dönem takdir alan öğrencilere ayrıca Üstün Başarı Belgesi verilir.

BELGE ALMANIN EN ÖNEMLİ KOŞULU: DEVAMSIZLIK

Öğrencilerin takdir ya da teşekkür belgesi alabilmesi için en fazla 5 gün özürsüz devamsızlık yapmış olması gerekiyor. Bu sınırın aşılması durumunda, notlar yeterli olsa bile belge alma hakkı kaybediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi