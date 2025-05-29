Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?

Üzüm, dut ve keçiboynuzu gibi meyvelerden üretilen pekmez, demir açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip. Bu özelliğiyle anemi yani kansızlık sorunu yaşayan bireyler için doğal bir destek kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle çocuklar, hamileler ve ileri yaş grubundakiler için önerilen pekmez, kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek kan yapımını destekliyor.

ENERJİYİ ARTIRIYOR, GÜNE ZİNDE BAŞLAMAYI SAĞLIYOR

Doğal şekerler içeren yapısıyla pekmez, hızlı enerji kaynağı olarak da biliniyor. Sabah saatlerinde aç karnına tüketilen 1 kaşık pekmez, gün boyunca zindelik hissi sağlayarak özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve spor yapan bireyler için fayda sağlıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR, HÜCRELERİ YENİLİYOR

Antioksidan bakımından da zengin olan pekmez, bağışıklık sistemini destekleyici etkileriyle hastalıklara karşı direnci artırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde iltihap oluşumunu azaltıyor ve hücre yenilenmesini teşvik ediyor.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR, KABIZLIĞI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine de katkı sunan pekmez, özellikle keçiboynuzu pekmeziyle bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu sayede kabızlık gibi sindirim problemlerine doğal bir çözüm sunuyor.

KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

Kalsiyum ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin olan pekmez, kemik gelişimini destekleyici etkileriyle dikkat çekiyor. Gelişim çağındaki çocuklarda ve yaşlı bireylerde kemik erimesine karşı koruyucu rol üstleniyor.

NASIL TÜKETİLMELİ? UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, pekmezin en yüksek faydayı sağlaması için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı şeklinde tüketilmesini öneriyor. Ancak, diyabet hastalarının pekmez tüketiminde dikkatli olmaları ve miktarı sınırlı tutmaları gerektiği de özellikle vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi