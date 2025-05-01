Kütahya'da Yine Şiddetli Deprem

Kütahya'da günlerdir devam eden sarsıntılara bugün bir yenisi eklendi. AFAD'ın aktardığına göre Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 10.66 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Son Güncelleme:
Kütahya'da Yine Şiddetli Deprem

Kütahya, günlerdir peş peşe depremlerle sarsılıyor. Son deprem bugün saat 14.38'de yaşandı. AFAD'ın aktardığına göre Simav merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.66 kilometre olarak kaydedildi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Kütahya'da büyüklüğü 1.5 ila 2.5 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem 9.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU

Kütahya'da son günlerde yaşanan yer hareketliliği vatandaşları endişelendirdi. 25 Nisan'da 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde 6 dakika arayla art arda yaşanan depremler kentte korkuya yol açmıştı. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte zaman zaman şiddetli sarsıntılar hissediliyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da yaşanan depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında." ifadelerini kullanmıştı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı AçıkladıKütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı AçıkladıGüncel

AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Depremin Ardından Bir Deprem DahaAFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Depremin Ardından Bir Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem AFAD Kütahya
Son Güncelleme:
Görenleri Şoke Eden Kaza: Gözü Çıkıp Yola Fırladı! Görenleri Şoke Eden Kaza: Gözü Çıkıp Yola Fırladı!
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
10 Kişi Tahliye Edilmişti: Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme Yenidoğan Çetesi Davasında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor