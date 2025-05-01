Kütahya'da Yine Şiddetli Deprem

Kütahya, günlerdir peş peşe depremlerle sarsılıyor. Son deprem bugün saat 14.38'de yaşandı. AFAD'ın aktardığına göre Simav merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.66 kilometre olarak kaydedildi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Kütahya'da büyüklüğü 1.5 ila 2.5 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem 9.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU

Kütahya'da son günlerde yaşanan yer hareketliliği vatandaşları endişelendirdi. 25 Nisan'da 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde 6 dakika arayla art arda yaşanan depremler kentte korkuya yol açmıştı. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte zaman zaman şiddetli sarsıntılar hissediliyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da yaşanan depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında." ifadelerini kullanmıştı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi