Kütahya'da Yine Şiddetli Deprem
Kütahya'da günlerdir devam eden sarsıntılara bugün bir yenisi eklendi. AFAD'ın aktardığına göre Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 10.66 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kütahya, günlerdir peş peşe depremlerle sarsılıyor. Son deprem bugün saat 14.38'de yaşandı. AFAD'ın aktardığına göre Simav merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.66 kilometre olarak kaydedildi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Kütahya'da büyüklüğü 1.5 ila 2.5 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem 9.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 1, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/P1SYt4rvm6
01.05.2025, 14:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 9.1 km#Kandilli
PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU
Kütahya'da son günlerde yaşanan yer hareketliliği vatandaşları endişelendirdi. 25 Nisan'da 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde 6 dakika arayla art arda yaşanan depremler kentte korkuya yol açmıştı. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte zaman zaman şiddetli sarsıntılar hissediliyor.
Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da yaşanan depremlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında." ifadelerini kullanmıştı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Haber Merkezi