Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı Açıkladı

Kütahya’da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 3,9 büyüklüğündeki depremler sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür ‘Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı Açıkladı

11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin ardından gözler İstanbul’a çevrilmiş, olası depremin kaç büyüklüğünde olacağı, en çok nereyi etkileyeceği yönünde tartışmalar başlamıştı.

Deprem uzmanları ve yer bilimciler arasında İstanbul depremine ilişkin senaryolar devam ederken, İstanbul 23 Nisan’da 6,2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Silivri açıklarında meydana gelen deprem halkı sokağa dökerken, İstanbul’da artçılar devam etti.

Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı Açıkladı - Resim : 1

GÖZLER KÜTAHYA'DA

Gözler hala İstanbul üzerindeyken Kütahya’da sabah saatlerinde 2 deprem peş peşe meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Kütahya'da peş peşe depremlerin yaşandığını duyurdu.

Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı Açıkladı - Resim : 2

6 DAKİKADA İKİ KEZ SALLANDI

Kütahya’da Simav merkezli ilk deprem saat 07.23'te, 8.81 kilometre derinlikte gerçekleşirken, ikinci deprem ise saat 07.29'ta 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Son depremin derinliği ise 11.61 kilometre olarak ölçüldü.

'BÖLGE GERİLİM ALTINDA'

Kütahya’daki depremler endişeleri artırırken, Prof.Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Görür, bölgede daha öncede deprem meydana geldiğini belirterek ‘Bölge gerilim altında’ dedi.

Görür’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun. Sevgiyle.

BÖLGEDEKİ FAYLAR AKTİF

Aktif fay hatlarıyla çevrili ve yüksek deprem riski taşıyan bir bölge olarak bilinen Kütahya’da, uzmanların aktardığına göre Simav, Gediz ve Emet gibi ilçeler, aktif fay zonları üzerinde yer alıyor.

Özellikle Simav Fay Hattı, Gediz Fayı ve Emet-Gediz Fay Hattı, bölgedeki en önemli aktif fay hatları arasında.

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu fay hatlarındaki sismik hareketliliğin arttığı gözlenirken, Kütahya merkezine yakın Tavşanlı Fayı ve Hisarcık Fayı gibi daha küçük ölçekli fay hatlarının aktif olduğu belirtiliyor.

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