Yapay Zeka İstanbul Depreminde En Güvenilir Uzmanı Açıkladı! Naci Görür, Okan Tüysüz ve Şener Üşümezsoy Kim Ne Dedi?

OKAN TÜYSÜZ: ARAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü eski müdürü Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ana kolda mı yoksa yan kolda mı meydana geldiğinin henüz netleşmediğini belirterek, fay çözümünün ardından daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi. Depremin “öncü” olup olmadığını söylemek için erken olduğunu kaydeden Tüysüz, Marmara’da büyük bir deprem beklentisinin sürdüğünü hatırlattı. Bilimsel temelli ve temkinli değerlendirmeleriyle bilinen Tüysüz, paniği önlemeye yönelik bir yaklaşım benimsiyor.