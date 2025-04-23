Yapay Zeka İstanbul Depreminde En Güvenilir Uzmanı Açıkladı! Naci Görür, Okan Tüysüz ve Şener Üşümezsoy Kim Ne Dedi?
23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kamuoyunun gündemine uzman görüşleri oturdu. Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un farklı açıklamaları tartışma yarattı. Yapay zekaya en güvenilir isimleri sorduk cevaplar dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Deprem hakkında farklı açıklamalar yapan akademisyenlerin değerlendirmeleri sosyal medya ve haber kanallarında geniş yankı buldu. Peki, bu süreçte hangi uzmanın açıklamaları dikkate alınmalı? İşte yapay zekanın cevabı…
NACİ GÖRÜR: RİSK DEVAM EDİYOR, HAZIRLIK ŞART
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Depremin Marmara’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgulayan Görür, fay hattındaki hareketliliğe dikkat çekti. Görür, İstanbul için 7.0-7.6 büyüklüğünde bir deprem olasılığının hâlâ geçerli olduğunu ve hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Bilimsel verilere dayanan ve ihtiyatlı yaklaşımıyla tanınan Görür, açıklamalarıyla genellikle kamuoyunda ciddiyetle takip edilen bir isim.
OKAN TÜYSÜZ: ARAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü eski müdürü Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ana kolda mı yoksa yan kolda mı meydana geldiğinin henüz netleşmediğini belirterek, fay çözümünün ardından daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi. Depremin “öncü” olup olmadığını söylemek için erken olduğunu kaydeden Tüysüz, Marmara’da büyük bir deprem beklentisinin sürdüğünü hatırlattı. Bilimsel temelli ve temkinli değerlendirmeleriyle bilinen Tüysüz, paniği önlemeye yönelik bir yaklaşım benimsiyor.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY: RİSK BİTTİ
İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin konumunu önceden tahmin ettiğini iddia ederek Marmara’da başka bir büyük deprem riski kalmadığını savundu. Üşümezsoy, meydana gelen depremin enerjiyi boşalttığını ve yeni bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü. Ancak bu yaklaşımı, mevcut bilimsel görüşlerle çelişiyor. Akademik çevrelerde sınırlı kabul gören Üşümezsoy’un yorumları bazı çevrelerce iyimser bulunurken, bilimsel dayanaktan uzak olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.
BİLİMSEL GÜVENİLİRLİKTE GÖRÜR VE TÜYSÜZ ÖN PLANDA
Uzmanların açıklamaları kıyaslandığında, bilimsel güvenilirlik ve veri temelli yaklaşımlarıyla Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün öne çıktığı görülüyor. Her iki akademisyen de geçmişteki deprem araştırmaları ve hakemli yayınlarıyla saygın bir konuma sahip. Görür’ün halkla iletişimi daha kuvvetliyken, Tüysüz’ün teknik açıklamaları özellikle bilim çevrelerinde dikkate alınıyor.