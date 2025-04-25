Bakan Memişoğlu'ndan Tepki Çeken 'Normal Doğum' ve 'Aile' Sözleri Sonrası İlk Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında 'normal' ve 'sezaryen' doğuma ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. "Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" diyen Bakan Memişoğlu, 'normal doğum' ile sigarayı kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben sigarayla da mücadele ediyorum. insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Net söylüyorum ki bebek ve anne için normal doğum sağlıklı olanı."

BAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Tepkilerin çığ gibi yağdığı sözleri sonrası Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Memişoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yalova'nın doğurganlık oranlarının düşük olduğunu belirtti ve 'Aile Yılı'na atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz."

'KİMSEYE BASKI YAPMIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, 'normal doğumu' teşvik edici program uyguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmek. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var, kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız."

Sağlıklı bir toplum için doğruyu gösterici politika geliştirmek durumunda olduklarını, kampanyalar ve bilgilendirmeler yapmakla sorumlu olduklarını belirten Memişoğlu, "Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor, hakkımızı veya düşüncelerimizi siz yönetmek durumundasınız' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA