İnşaatın 2. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaatın 2. katından düşen işçi ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatın 2. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan düşen işçi Ö.A., ağır yaralandı.

İddiaya göre inşaatın 2. katında çalışan Ö.A., dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer işçilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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