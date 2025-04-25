Sosyal Medyada Başladı... 'HGS Akımı' Tehlike Saçıyor

İstanbul Pendik'te bulunan gişelerde 5 kişinin hayatını kaybetmesine aldırmayan şahıslar, sosyal medyada "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" akımı başlattı. Pendik gişelerinde 110 km hızla geçen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın ehliyetine 4 ay süreyle el konulurken, binlerce lira para cezası kesildi.

Son Güncelleme:

İstanbul’daki Pendik gişelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, kazalara aldırmadan sosyal medyada ‘HGS akımı’ başlatıldı. Akılalmaz akıma katılan bir şahıs gişelerde 110 kilometre hızla geçti.

Trafik magandasının hız yaptığı anlar kameraya yansırken, söz konusu şahıs kısa sürede yakalandı.

SOSYAL MEYDADA SAÇMA SAPAN BİR AKIM…

Pendik’teki facialara aldırmayan şahıslar sosyal medyada, "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" paylaşımı yapmaya başladı.

Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi ise kimliği belirsiz kişilerin bazı sosyal medya hesaplarında, "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Bu kişiler ve hesaplar takibe alındı. Şahısların, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı. Çekmeköy'de Pazar günü saat 16.25'de bir sürücünün Hüseyinli gişelerinden 110 kilometre hızla sürat yaptığı belirlendi.

Trafik magandalığını sosyal medyadan paylaşan M.Ö. isimli şahıs, Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Magandaya, 6 bin 320 TL idari para cezası yazılırken, gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

AYNI GİŞELERDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nisan ayında Pendik’teki gişelerde bir araç hızla gelerek TIR’a arkadan vurmuştu. Bu kazada 4 kişi hayatını kaybederken, bu kazadan günler sonra bir gişe faciası daha yaşanmıştı.

Bir ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Pendik Gişelerinde Bir Facia Daha: Otomobil, Tırın Altına Girdi! Sürücü Hayatını KaybettiPendik Gişelerinde Bir Facia Daha: Otomobil, Tırın Altına Girdi! Sürücü Hayatını KaybettiGüncel
Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüPendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 ÖlüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
HGS Pendik kaza Jandarma
Son Güncelleme:
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Kadın Cinayetinde 'Müebbet' Son: 'Sadakat' İndirimi Yargıtay'dan Döndü Kadın Cinayetinde 'Müebbet' Son: 'Sadakat' İndirimi Yargıtay'dan Döndü
Fransa'da Okulda Bıçaklı Dehşet! 1 Ölü, 3 Yaralı Fransa'da Okulda Bıçaklı Dehşet
İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Kayıp Çocuklarda ‘Sulama Kanalı’ Gizemi… Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni Bulundu Kayıp Çocuklarda ‘Sulama Kanalı’ Gizemi… Bir Çocuğun Daha Cansız Bedeni Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu
Çay Bu Şekilde Demlenince Resmen Zehir Etkisi Yapıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı Çay Bu Şekilde Demlenince Ne Mide Ne Boğaz Bırakıyormuş! İşte Çay Demlemenin Altın Kuralı Buymuş