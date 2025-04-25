Sosyal Medyada Başladı... 'HGS Akımı' Tehlike Saçıyor

İstanbul’daki Pendik gişelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, kazalara aldırmadan sosyal medyada ‘HGS akımı’ başlatıldı. Akılalmaz akıma katılan bir şahıs gişelerde 110 kilometre hızla geçti.

Trafik magandasının hız yaptığı anlar kameraya yansırken, söz konusu şahıs kısa sürede yakalandı.

SOSYAL MEYDADA SAÇMA SAPAN BİR AKIM…

Pendik’teki facialara aldırmayan şahıslar sosyal medyada, "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" paylaşımı yapmaya başladı.

Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi ise kimliği belirsiz kişilerin bazı sosyal medya hesaplarında, "HGS Akımı" adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Bu kişiler ve hesaplar takibe alındı. Şahısların, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı. Çekmeköy'de Pazar günü saat 16.25'de bir sürücünün Hüseyinli gişelerinden 110 kilometre hızla sürat yaptığı belirlendi.

Trafik magandalığını sosyal medyadan paylaşan M.Ö. isimli şahıs, Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Magandaya, 6 bin 320 TL idari para cezası yazılırken, gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

AYNI GİŞELERDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nisan ayında Pendik’teki gişelerde bir araç hızla gelerek TIR’a arkadan vurmuştu. Bu kazada 4 kişi hayatını kaybederken, bu kazadan günler sonra bir gişe faciası daha yaşanmıştı.

Bir ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA