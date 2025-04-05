Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 Ölü
Pendik Kurnaköy gişelerinde bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya da feci kazanın görüntülerini paylaştı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil tırın altına girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.
KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın olduğu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İşte kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri:
- Sadi Tanberk (69)
- Ayşen Yıldız (73)
- Vahide Kalyoncu (63)
- Özgür Yıldız (59)
Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın altından çıkarılan otomobil kullanılamaz hale geldi. Cenazeler ise çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
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