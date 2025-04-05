Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 Ölü

Pendik Kurnaköy gişelerinde bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya da feci kazanın görüntülerini paylaştı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

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İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil tırın altına girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 Ölü - Resim : 1

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Pendik'te Feci Kaza! Otomobil Tırın Altına Girdi: 4 Ölü - Resim : 2

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın olduğu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İşte kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri:

  • Sadi Tanberk (69)
  • Ayşen Yıldız (73)
  • Vahide Kalyoncu (63)
  • Özgür Yıldız (59)

Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın altından çıkarılan otomobil kullanılamaz hale geldi. Cenazeler ise çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

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