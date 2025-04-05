Düzce'den Çıktı Tüm Dünyaya Yayıldı: 20 Yıllık Hayalin Ürünü

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi (DÜSTBB), Botanic Gardens Conservation International (BGCI) tarafından hazırlanan Dünya Botanik Bahçeleri listesine hem Türkçe hem de İngilizce ismiyle girmeyi başardı.

BGCI’nin dünya genelinde 3576 botanik bahçesinin yer aldığı listesine Türkiye’den DÜSTBB’nin de dahil edilmesiyle birlikte ülkeyi temsil eden botanik bahçelerin sayısı 12’ye çıkmış oldu. Üniversiteler arasında ise DÜSTBB, listeye dahil olan 6’ıncı üniversite botanik bahçesi oldu.

Dünya kapsamında Avrupa Birliği ülkeleri arasından İtalya’da 103, Almanya’da 92, Çekya’da 51, Hollanda’da 45 ve İspanya’da ise 42 botanik bahçesi listede bulunuyor. Türkiye’ye komşu olan ülkelerden ise Rusya 71, Ukrayna 21, Yunanistan 17, Romanya 12, Bulgaristan 10, Gürcistan ve İran 5, Moldova, Azerbaycan ve Irak ise 3 botanik bahçesiyle listede yer aldı.

KAYBOLMA TEHLİKESİ BULUNAN BİTKİLER KORUMA ALTINA ALINIYOR

2021 yılında hayata geçirilen ve 60 dönümlük arazi üzerine kurulan botanik bahçesinin hedefinde ise Batı Karadeniz bölgesinde kaybolma riski bulunan endemik bitki türlerini korumak var. Bu kapsamda şu ana dek 23 nadir bitki türü çoğaltılarak kayıtlara geçirildi. Bununla birlikte Türkiye kapsamında yaşanan iklim değişiklikleri neticesinde kaybolma riski taşıyan 10 endemik bitki türü de bahçeye getirilerek korumaya alınıyor.

’20 YILLIK BİR RÜYANIN SONUCU’

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, botanik bahçesinin kuruluşuna ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Botanik bahçesinin 20 yıllık bir rüyanın sonucu olduğunu ifade eden Aksoy, kendilerinin 15 yıldır bölgenin bitkilerinin korunması için çalışma yaptıklarını belirtti. Bahçenin yaklaşık 60 dönümlük alan üzerine kurulu olduğunu söyleyen Aksoy, tüm altyapının Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulduğunu belirtti.

‘600 FARKLI BİTKİ TÜRÜNDEN 10 BİN BİTKİ ÇEŞİDİ VAR’

Aksoy, Batı Karadeniz Bölgesi’nden listeye giren tek botanik bahçesinin de DÜSTBB olduğuna dikkat çekerek, bahçede 600 farklı bitki türüne ait 10 bin bitki çeşidinin tematik parselde yer aldığını da not düştü.

Kaynak: İHA