71 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 516 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 71 ilde ve 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 1.044 şüpheli yakalanarak 516'sı tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonların kapsamına dair detayları aktararak, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1.450 ekip ve 3.626 personel, 18 hava aracı, 39 narkotik dedektör köpeği ile yapılan operasyonlarda 332 kilogram uyuşturucu madde ve 7 milyon 760 bin 690 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti. Jandarma Genel Komutanlığı ise 152 kilogram uyuşturucu madde ve 70 bin adet uyuşturucu hap yakaladığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla tamamlayan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi