Kütahya'da Kahreden Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz-Kütahya karayolunun 26’ncı kilometresindeki Yunuslar köyü yakınlarında gerçekleşti. Kütahya’dan Gediz istikametine giden 31 ABG 502 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz’ın kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Devrilen TIR’ın yolu kapatması nedeniyle, arkadan gelen T.E. yönetimindeki bir başka araç da manevra yaparak yol ortasındaki trafik levhasına çarptı.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan babası İbrahim Yılmaz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA