TEM'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var

TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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TEM'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var - Resim : 1

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: İHA

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TEM Otoyolu Trafik kazası
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