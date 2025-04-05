İstanbul Havalimanı'nda 455 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın kargo-eşya bölümünde 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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İstanbul Havalimanı'nda 455 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İstanbul Havalimanı'nın kargo-eşya bölümünde 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ele geçirilen 455,2 kilo kokaine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekipleri tarafından el konulduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

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