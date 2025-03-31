Taşıt ve Konutta Yeni Dönem Başlıyor! Bakanlık Harekete Geçti: 1 Nisan ve 7 Nisan İtibarıyla Zorunlu Olacak
Ticaret Bakanlığı, sahte ve yanıltıcı ilanlara karşı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını hayata geçiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Nisan 2025’ten itibaren taşıt, 7 Nisan 2025’ten itibaren ise konut ilanlarında zorunlu olacak bu sistem, ilanların doğruluğunu artırarak güvenli bir ticaret ortamı sağlamayı hedefliyor.
TAŞIT İLANLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Taşıt ilanları için geçerli olacak yeni dönemin detayları şu şekilde:
-1 Nisan 2025 itibarıyla, taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunluluğu getirilecek.
-Oto galeriler ve bireysel satıcılar, yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek.
-2023, 2024 ve 2025 model araçlar için yetki doğrulaması zorunlu olacak, ancak tüm taşıtlar için bu uygulama 2 Haziran 2025’ten itibaren geçerli hale gelecek.
Bu düzenlemeyle kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve sahte ilanlar engellenecek. Yetki doğrulaması tüm online ilan platformları ve sosyal medya kanallarında geçerli olacak.
KONUT İLANLARINDA EİDS ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
7 Nisan 2025’ten itibaren, satılık konut ve iş yeri ilanlarında Emlak İlan Doğrulama Sistemi devreye alınacak.
Sadece mülk sahipleri ve yetkilendirilmiş kişiler ilan verebilecek.
Sistem, alıcı ve satıcı arasındaki güveni artırarak dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefliyor.
YENİ DÜZENLEMEDE İLANLAR NASIL İŞLEYECEK?
-İlanlar belirli bir süre yayında kalacak, süresi dolan ilanlar otomatik olarak kaldırılacak.
-Yetki doğrulaması yapılamayan ilanlar sistem tarafından yayından kaldırılacak.
-Taşıt ilanlarını yalnızca araç sahibinin birinci ve ikinci derece yakınları veya yetkilendirilmiş kişiler verebilecek.