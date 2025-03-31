Taşıt ve Konutta Yeni Dönem Başlıyor! Bakanlık Harekete Geçti: 1 Nisan ve 7 Nisan İtibarıyla Zorunlu Olacak

TAŞIT İLANLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Taşıt ilanları için geçerli olacak yeni dönemin detayları şu şekilde:

-1 Nisan 2025 itibarıyla, taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunluluğu getirilecek.

-Oto galeriler ve bireysel satıcılar, yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek.

-2023, 2024 ve 2025 model araçlar için yetki doğrulaması zorunlu olacak, ancak tüm taşıtlar için bu uygulama 2 Haziran 2025’ten itibaren geçerli hale gelecek.

Bu düzenlemeyle kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve sahte ilanlar engellenecek. Yetki doğrulaması tüm online ilan platformları ve sosyal medya kanallarında geçerli olacak.