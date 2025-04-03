ABD'nin Yeni Gümrük Tarifelerine Dünyadan Tepki Yağdı: 'Tek Taraflı Zorbalık'

ABD’nin duyurduğu yeni gümrük tarifeleri küresel ticaret sisteminde yankı uyandırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin kararına sert tepki gösterdi.

AB EK ÖNLEMLER ALMAYA HAZIRLANIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin karşılıklı tarifelerine karşı AB’nin de ek önlemler hazırladığını açıkladı. Semerkant’ta düzenlenen AB-Orta Asya Zirvesi’nde konuşan von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını belirtti.

Von der Leyen, karşılıklı tarifelerin belirsizliği artıracağını ve dünya çapında milyonlarca insanın olumsuz etkileneceğini vurgulayarak, "Market fiyatları yükselecek, ilaç ve ulaşım pahalı hale gelecek, enflasyon artacak" dedi. AB’nin çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını belirten von der Leyen, Trump’ın müzakerelere açık olması gerektiğini ifade etti.

"Çelik üzerindeki tarifelere karşı ilk önlem paketini tamamlıyoruz. Eğer müzakereler başarısız olursa, daha fazla karşı önlem alacağız," diyen von der Leyen, Avrupa’nın ekonomik olarak bu süreci atlatacak güce sahip olduğunu vurguladı.

ÇİN'DEN 'ZORBALIK' TEPKİSİ

ABD’nin tarifelerine tepki gösteren Çin Ticaret Bakanlığı ise sert bir açıklama yaparak, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır" ifadesini kullandı.

Çin, ABD’nin kararının yalnızca kendi ekonomisine zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel ekonomik istikrarı ve tedarik zincirlerini de tehdit edeceğini belirtti. Açıklamada, "ABD’nin çok sayıda ticaret ortağı bu tarifelere açıkça karşı çıkıyor. Tarih, ticaret savaşlarının kazananı olmadığını göstermiştir" denildi.

Pekin yönetimi, ABD’yi tarifeleri iptal etmeye ve ticari anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

ABD'NİN YENİ TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan’dan itibaren yeni gümrük tarifelerini uygulamaya koyacağını duyurdu. Yeni tarifelere göre:

Çin: yüzde 34

Avrupa Birliği: yüzde 20

Vietnam: yüzde 46

Tayvan: yüzde 32

Japonya: yüzde 24

Hindistan: yüzde 26

ÇİN'E YÖNELİK TARİFELER ARTIRILMIŞTI

Trump, daha önce Çin’e yönelik tarifeleri kademeli olarak artırmış ve Çin’den gelen ithal ürünlere ek vergiler getirmişti. Çin ise ABD’den yapılan ithalata yönelik karşı önlemler alacağını duyurmuştu.

Yeni tarifelerin küresel ticaret üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, hem AB hem de Çin, Trump yönetimine karşı sert adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA