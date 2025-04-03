Yeni Gümrük Tarifeleri Ortalığı Karıştırdı! ABD Hazine Bakanı'ndan 'Misilleme' Uyarısı: 'Yaparsanız Gerginlik Olur'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin yeni gümrük vergilerine karşı ticaret ortaklarını misillemede bulunmamaları konusunda uyardı. Bessent, "Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu rakam üst sınır olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergileri uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Hazine Bakanı Bessent, bir ABD televizyonuna verdiği röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın" diyen Bessent, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Trump, geçtiğimiz günlerde ABD’ye ithal edilen ürünlere yönelik yeni vergilerin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. "ABD’ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulayacağız. Yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi koyacağız" diyen Trump, diğer ülkeleri de kendi vergilerini düşürmeye çağırmıştı.

Yeni gümrük vergileri, küresel ticaret dengeleri açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendirilirken, uzmanlar, ülkelerin vereceği tepkilerin ABD ile ticari ilişkilerde belirleyici olacağını belirtiyor.

Kaynak: İHA