Dünyanın Gözü Ondaydı... Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Listede Türkiye de Var

ABD Başkanı Donald Trump yeni vergi tarifelerini açıkladı. Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını ifade ederek, "ABD yeniden zengin olacak, altın çağımız geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD yeniden zengin olacak, altın çağımız geri geliyor. Yabancı liderlerin bizim değerlerimizi nasıl çaldıklarını izledik. Bizim güzel Amerikan rüyamızı paramparça ettiler. Uzun yıllar görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Tarihi bir kararname hazırlayacağım. Karşılıklı tarifeler öngören kararnamelere imza atacağım. Bu bence Amerikan'ın en ön önemli günü. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı kazanacağız. Diğer ülkeler için ticaret duvarlarını yıkarken bizim önümüze birçok engel çıkardılar. Bunlar parasal engel değillerdi ama bundan daha kötüydü. Mallarımızı çaldılar, ürünlerimiz dezavantajlı hale getirmek için çeşitli yollara başvurdular.

TÜM ÜLKELERE KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİSİ

Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz. Tüm ithal ürünlere yüzde 10’luk genel gümrük vergisi uygulayacağız. Biz başka ülkelerden gıda alıyoruz onlar bizden almıyor. ABD yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü. AB'ye yüzde 20 vergi uygulayacağız."

Trump ayrıca Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi açıkladı.

ABD Başkanı, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi.

'TARİFELER HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini belirterek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak" dedi.

Kaynak: İHA