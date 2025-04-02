Araç Sahipleri Dikkat! EPDK Resmen Açıkladı, Akaryakıta Zam Geliyor mu Gelmiyor mu?

Bu geceden itibaren benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi. İptale gerekçe olarak 'idari izin' gösterildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Araç Sahipleri Dikkat! EPDK Resmen Açıkladı, Akaryakıta Zam Geliyor mu Gelmiyor mu?

Akaryakıt fiyatları günden güne yükselmeye devam ediyor. Bu gece itibarıyla benzine 1.25 TL'lik zam gelmesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya X platformu hesabından yaptığı paylaşımda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) zammı iptal ettiğini duyurdu.

EPDK, zammın iptaline 'idari izin'i gerekçe gösterdi. Benzine en son 25 Mart'ta 1.52 TL, 14 Mart Cuma günü de 1.81 TL zam gelmişti.

İşte 2 Nisan itibarıyla benzin ve motorin fiyatları:

Benzin

  • İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
  • İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
  • İzmir: 47.64 TL/L
  • Ankara: 47.27 TL/L

Motorin

  • İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
  • İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
  • İzmir: 47.92 TL/L
  • Ankara: 47.56 TL/L
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Kaynak: Haber Merkezi

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Benzin Motorin Akaryakıt EPDK
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