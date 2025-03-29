Elektrik, Doğal Gaz, Akaryakıt, Gıda, Ulaşım... Ramazan Bayramı'ndan Sonra Zam Yağmuruna Hazır Olun!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaş, zam yağmuruyla karşı karşıya kalacak. Kurdaki ani yükselişin maliyetlere yansıması ve bütçe açığının iki ayda olağanüstü artış göstermesi açıkların daha fazla borçlanma ve zamlarla kapatılmasını gündeme getirdi.

Elektrik, Doğal Gaz, Akaryakıt, Gıda, Ulaşım... Ramazan Bayramı'ndan Sonra Zam Yağmuruna Hazır Olun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın 9 gün olduğunu açıkladı. İktidar cephesinin bu adımı ekonomi açısından piyasalardaki paniği sakinleştirme ve zaman kazanma olarak yorumlandı. Kurda meydana gelen ani yükseliş maliyetlere yansıdı, bütçe açığı arttı. Durum böyle olunca akıllara ekonomi yönetiminin daha fazla borçlanmaya gideceği ve bu açığı zamlarla kapatacağı geldi.

HAZİNE YENİ BORÇLANMA YAPACAK

İlk iki ayda 500 milyar liraya dayanan bütçe açığıyla borçlanma ihtiyacı artan Hazine; nisanda 329,5 milyar TL, mayısta 174,9 milyar TL ve haziranda 286,8 milyar TL yeni borçlanma yapacak. Buna karşılık hazinenin üç ayda geri ödeyeceği borç tutarı 692,6 milyar TL. Dolayısıyla Hazine bir yandan vadesi gelen borcu ödemek için yeniden borçlanırken, aynı zamanda üç ayda geri ödeyeceği tutardan yaklaşık 100 milyar TL daha fazla yeni borçlanma gerçekleştirecek.

Borçlanma maliyeti artan hazinenin kaynak ihtiyacı için ekonomi yönetiminin başvuracağı diğer yol ise kur ve faiz artışlarını kamu tarafından yönetilen-yönlendirilen mal ve hizmet fiyatlarına zam olarak yansıtmak olacak.

ELEKTRİK

Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (EPDK) özel üretim ve dağıtım şirketlerinin tarife artışı taleplerini gündemine aldığı ve 1 Nisan’dan geçerli olarak elektrik tüketim bedelinin en az yüzde 25 zamlanacağı belirtiliyor.

DOĞAL GAZ

EPDK’nın yanı sıra doğalgaz dağıtım ve satışını üstlenen kamu kuruluşu Boru Hatlarıyla Taşımacılık A.Ş. (BOTAŞ) uzun süredir milyarlarca liralık ''görev zararı'' pahasına artırmadığı doğalgaz tüketim bedeli tarifesinde yüzde 25-30 dolayında artışa gitmeye hazırlanıyor.

AKARYAKIT

Kur artışlarının elektrik ve doğalgaz tarifelerine yansıtılması yanında akaryakıt fiyatlarında da peş peşe zamların devreye girmesi söz konusu. Bayram ertesi açıklanması beklenen elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarının zincirleme şekilde toplu ulaşım, taşımacılık, lojistik fiyatlarında zamlara, iğneden iğliğe, sebze-meyveden gıda fiyatlarına varana kadar diğer ürün, mal ve hizmet fiyatlarında artışları gündeme getirecek.

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Kaynak: ANKA

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