Otomobilde İlk Zamlar Gelmeye Başladı! 2 Nisan'dan İtibaren Yüzde 10 Artacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke içinde üretilmeyen araçlardan yüzde 25 ek gümrük vergisi alınacağını açıklamasının ardından ilk zam İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’den geldi. Şirket Avrupa Birliği’nde üretilen araçlara 3 Nisan’dan itibaren uygulanması beklenen ek gümrük vergisine karşı ticari stratejisinde güncelleme yapma kararı aldı.

YÜZDE 10 ZAM GELİYOR

Bu çerçevede 2 Nisan itibarıyla ABD’ye ithal edilen tüm Ferrari modellerinin fiyatı en az yüzde 10 zamlanacak. Ancak bu tarihten önce getirilen araçların fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Özellikle Ferrari’nin popüler modelleri olan 296, SF90 ve Roma için ticari koşullar sabit kalırken şirket bu fiyat artışının kârlılığı üzerinde olası bir etki yaratabileceğini belirtti. Açıklamada faiz ve vergi öncesi kârlılık marjlarında 50 baz puanlık bir düşüş riski olduğunu dile getirdi.

Dev marka tüm otomobillerini İtalya’nın Maranello kentindeki fabrikasında üretiyor.

Kaynak: AA