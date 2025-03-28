Hazine Garantili Borç 16,4 Milyar Dolara Ulaştı: İşte Türkiye'nin 2024 Dış Borcu

Türkiye’nin 2024 yılı dış borcu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolara yükselirken, milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Net dış borç 261,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Hazine garantili dış borç stoku 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Hazine Garantili Borç 16,4 Milyar Dolara Ulaştı: İşte Türkiye'nin 2024 Dış Borcu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış borç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 2023 yılsonundaki 499,9 milyar dolarlık borca kıyasla yüzde 3,1’lik bir artışı ifade ediyor. Borcun milli gelire oranı ise yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada, Türkiye’nin net dış borç stokunun 261,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Net borcun milli gelire oranı ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 2024 yıl sonunda 10,72 trilyon TL’ye ulaşırken, milli gelire oranı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

HAZİNE GARANTİLİ BORÇ

Kamu net borç stoku 7,16 milyar TL seviyesinde olurken, Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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