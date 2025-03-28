CHP'li Gürer'den 'Emekliye Seyyanen Zam' Talebi

Türkiye'de asgari ücretli çalışan ve emekliye yapılan zamlar yetersiz bulunurken, her kalemde üründe büyük fiyat artışları görülmesi hayat pahalılığını katladı. Ekonomik kriz toplumun bir gerçeğine dönüşürken, siyasetin de gündemi haline geldi. Sık sık geçim sıkıntısını Meclis gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesindeki son konuşmasında da bin liralık ikramiye artışına tepki gösterdi.

Mevcut olarak 4 bin lira olan Ramazan Bayramı ikramiyesini göz önünde bulundurarak bir hesaplama yaptıklarını açıklayan Gürer, "Kestane balının kilo fiyatı bin 700 lira, hurmanın kilosu ise 900 liradan başlıyor, kaliteye göre değişiyor. Yulafın kilosu 125 lira, manda yoğurdunun kilosu 825 lira. Bunun yanında sarayda tüketildiği bilinen ejder meyvesinin bir adedi 650 lira. Daha küçük boyları ise 300 liradan başlıyor. Yani bin liralık artışla ancak iki tane ejder meyvesi alınabiliyor" diye konuştu.

EMEKLİLER ARTIK HARÇLIK VEREMİYOR

Emeklilerimiz çok büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, biraz olsun yüzlerini güldürecek bir ikramiye artışının ise yapılmadığını ifade eden CHP'li vekil, "Bayramda emekliler torunlarına harçlık veremeyecek. Hatta bazıları çocukları ve aile fertleriyle yapacakları bayram kahvaltılarından bile vazgeçmek zorunda kaldı. Bugün et alabilmek için sabahın erken saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun satış noktalarında sıra bekliyorlar" dedi.

EMEKLİLER ARTIK AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını ve acilen 15 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Emeklilerin maaşları alım gücünü hiç karşılamıyor. Gıda ihtiyaçlarını bırakın, elektrik, doğalgaz, kira ve ulaşım giderlerini dahi ödeyemiyorlar. Bu yüzden memur emeklileri de dahil tüm emeklilere acilen 15 bin liralık seyyanen bir zam yapılmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi