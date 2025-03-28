CHP'li Gürer'den 'Emekliye Seyyanen Zam' Talebi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesine yapılan 1000 liralık artışa tepki gösterdi. Bu artışın hayat pahalılığı karşısında bir şey ifade etmediğini söyleyen Gürer, emeklinin hayat koşullarını işaret ederek 15 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Gürer'den 'Emekliye Seyyanen Zam' Talebi

Türkiye'de asgari ücretli çalışan ve emekliye yapılan zamlar yetersiz bulunurken, her kalemde üründe büyük fiyat artışları görülmesi hayat pahalılığını katladı. Ekonomik kriz toplumun bir gerçeğine dönüşürken, siyasetin de gündemi haline geldi. Sık sık geçim sıkıntısını Meclis gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı öncesindeki son konuşmasında da bin liralık ikramiye artışına tepki gösterdi.

Mevcut olarak 4 bin lira olan Ramazan Bayramı ikramiyesini göz önünde bulundurarak bir hesaplama yaptıklarını açıklayan Gürer, "Kestane balının kilo fiyatı bin 700 lira, hurmanın kilosu ise 900 liradan başlıyor, kaliteye göre değişiyor. Yulafın kilosu 125 lira, manda yoğurdunun kilosu 825 lira. Bunun yanında sarayda tüketildiği bilinen ejder meyvesinin bir adedi 650 lira. Daha küçük boyları ise 300 liradan başlıyor. Yani bin liralık artışla ancak iki tane ejder meyvesi alınabiliyor" diye konuştu.

CHP'li Gürer'den 'Emekliye Seyyanen Zam' Talebi - Resim : 1

EMEKLİLER ARTIK HARÇLIK VEREMİYOR

Emeklilerimiz çok büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, biraz olsun yüzlerini güldürecek bir ikramiye artışının ise yapılmadığını ifade eden CHP'li vekil, "Bayramda emekliler torunlarına harçlık veremeyecek. Hatta bazıları çocukları ve aile fertleriyle yapacakları bayram kahvaltılarından bile vazgeçmek zorunda kaldı. Bugün et alabilmek için sabahın erken saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun satış noktalarında sıra bekliyorlar" dedi.

EMEKLİLER ARTIK AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını ve acilen 15 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Emeklilerin maaşları alım gücünü hiç karşılamıyor. Gıda ihtiyaçlarını bırakın, elektrik, doğalgaz, kira ve ulaşım giderlerini dahi ödeyemiyorlar. Bu yüzden memur emeklileri de dahil tüm emeklilere acilen 15 bin liralık seyyanen bir zam yapılmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Emekli İkramiyesindeki Artışa Tepki, ‘İki Ejder Meyvesi Alınmıyor’Emekli İkramiyesindeki Artışa Tepki, ‘İki Ejder Meyvesi Alınmıyor’Siyaset
Meclis'te Kabul Edildi: Emekli İkramiyesi 4 Bin TL'ye ÇıkarıldıMeclis'te Kabul Edildi: Emekli İkramiyesi 4 Bin TL'ye ÇıkarıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Ömer Fethi Gürer Emekli
Ziraat Bankası'ndan Reel Sektöre Büyük Destek! Mehmet Şimşek, 'Kolaylaşacak' Dedi: Tam 930 Milyon Dolar Ziraat Bankası'ndan Reel Sektöre Büyük Destek! Mehmet Şimşek, 'Kolaylaşacak' Dedi: Tam 930 Milyon Do
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Pegasus'tan 9 Günlük Bayram Tatiline 157 Ek Sefer Pegasus'tan 9 Günlük Bayram Tatiline 157 Ek Sefer
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı
Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama