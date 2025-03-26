Meclis'te Kabul Edildi: Emekli İkramiyesi 4 Bin TL'ye Çıkarıldı
Emekli ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkaracak teklifin ilgili maddesi TBMM'de kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.
İlgili kanunun yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Emeklilerin ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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