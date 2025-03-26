TCMB Başkanı Karahan'dan Piyasalara Net Mesaj: 'Duruşumuzu Kararlılıkla Sürdüreceğiz'

TCMB Başkanı Fatih Karahan piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini söyledi.

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TCMB Başkanı Karahan'dan Piyasalara Net Mesaj: 'Duruşumuzu Kararlılıkla Sürdüreceğiz'

TCMB Başkanı Fatih Karahan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta piyasada yaşanan gelişmelerin finansal varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu belirten Karahan piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımasının kısa vadeli olması amacıyla hızla aksiyon aldıklarını belirtti.

Karahan "Piyasa kuralları içerisinde kalarak her adımı proaktif bir şekilde attık ve atmaya devam edeceğiz. Araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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