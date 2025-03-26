Merkez Bankası’nda ‘Ekrem İmamoğlu’ Depremi! Gözaltı Krizi Piyasaları Vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan döviz satışları, Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunda büyük bir gerilemeye neden oldu. Bankacılar, cuma günü gerçekleşen rekor satışın ardından hafta başında satışların yavaşladığını, bugün ise piyasada herhangi bir döviz satışı gözlemlemediklerini aktardı.

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Merkez Bankası’nda ‘Ekrem İmamoğlu’ Depremi! Gözaltı Krizi Piyasaları Vurdu

Bankacılar tarafından yapılan hesaplamalara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü başlayan süreçte dört gün içinde yaklaşık 28 milyar dolar azaldı.

TCMB’nin 24 Mart Pazartesi gününe ilişkin bilanço verileri, döviz satışlarının net döviz pozisyonunda 1,2 milyar dolarlık bir gerilemeye neden olduğunu ortaya çıkardı. Cuma günü yaşanan yoğun satışların ardından, hafta başında döviz satışlarının önemli ölçüde azaldığı, bugün ise herhangi bir döviz satışı yapılmadığı ifade edildi.

GÖZALTI SONRASI DÖVİZ SATIŞLARI ÇOĞALDI

Önceki günlerde açıklanan veriler, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta TCMB’nin 11,2 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar, 21 Mart Cuma günü ise 12,4 milyar dolar satış yaptığını ortaya koydu. Bu süreçte toplamda 27,8 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleşmiş oldu.

Bankacılar, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz piyasasında artan dalgalanmanın Merkez Bankası’nı piyasalara müdahaleye zorladığını belirtiyor.

Merkez Bankası’nda ‘Ekrem İmamoğlu’ Depremi! Gözaltı Krizi Piyasaları Vurdu - Resim : 1

DOLAR/TL’DE REKOR

Son aylarda sakin bir seyir izleyen Dolar/TL kuru, İmamoğlu operasyonu sonrası hızla yükselerek 42 seviyesine çıktı. Ancak Merkez Bankası’nın doğrudan döviz satışlarıyla müdahale etmesi sonucu kur tekrar 38 seviyesine çekildi. Bugün itibarıyla dolar/TL kuru 38 bandında yatay seyrini sürdürüyor.

Analistler, TCMB’nin rezerv kaybının sürdürülebilirliği konusunda endişe duyarken, döviz piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği yorumunu yapıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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