Çinli Petrol Şirketi Sinopec, 140 Milyon Ton Yeni Kaya Petrolü Rezervi Keşfetti

Çinli petrol şirketi Sinopec, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinde büyük bir kaya petrolü rezervi keşfettiğini duyurdu. Şirket, Şıngli petrol sahasına bağlı Ciyang kaya petrolü ulusal uygulama bölgesinde yeni rezervin bulunduğunu açıkladı.

Çinli Petrol Şirketi Sinopec, 140 Milyon Ton Yeni Kaya Petrolü Rezervi Keşfetti

Yapılan açıklamaya göre, bölgede 140 milyon tonluk yeni kaya petrolü rezervi keşfedildi ve şu ana kadar 1 milyon tondan fazla kaya petrolü çıkarıldığı belirtildi. Bu keşif, Sinopec’in enerji alanındaki önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

GELECEK HEDEFLERİ VE KAYA PETROLÜNÜN ZORLUKLARI

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetmeyi ve günlük 2 milyon ton üretim hedeflemeyi planlıyor. Şirket, 2024 yılında 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Buna rağmen, kaya petrolü, jeolojik açıdan ulaşılması son derece zor ve çıkarılması maliyetli bir kaynak olarak biliniyor. Şu an itibariyle, Çin’in toplam ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini kaya petrolü oluşturuyor.

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Kaynak: AA

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