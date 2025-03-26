Eksi 20 Derecede 12 Saatlik Mucize, Tüm Dünya Bunu Konuşuyor

Eski 20 derecedeki Alaska’da pilot ve iki kızını taşıyan uçak buz tutmuş Tustumena Gölü'ne düştü. Gölün ortasına düşen uçağın kanadına sığınan 3 kişi 12 saat boyunca yaşam savaşı verdi.

Uçağın enkazını gören bir kişinin durumu, Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları'na bildirmesinin ardından baba ve kızları hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ailenin tepki verebildikleri, hareket edebildikleri öğrenilirken, polise uçağın kaybolduğuna dair ihbar da gittiği ortaya çıktı.

Alaska Balık ve Oyun Departmanı, baba ile kızlarının 12 saat sonra sağ çıktıkları bölge için harekete geçti. Bölgeye ‘Ani tehlikeli rüzgarlarıyla ünlü’ tanımı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi