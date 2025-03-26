Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Teslim Oldu

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in teslim olduğu bildirildi. Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Teslim Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu.

Özdemir teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu hakkında başlatılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında serbest bırakılmasına karar verilmiş ancak İBB Başkanı İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Emrah Şahan tutuklanmış ve belediyeye kayyım atanmıştı.

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni PaylaşımTutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni PaylaşımGündem
Kayyımın İlk Talimatı 'Belediyeyi Terk Edin' Oldu: CHP'li Başarır'dan Sert TepkiKayyımın İlk Talimatı 'Belediyeyi Terk Edin' Oldu: CHP'li Başarır'dan Sert TepkiGündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şişli Belediyesi Soruşturma Resul Emrah Şahan Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı 'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar