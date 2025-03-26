Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Teslim Oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in teslim olduğu bildirildi. Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu.
Özdemir teslim olmasının ardından gözaltına alındı.
19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu hakkında başlatılan ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında serbest bırakılmasına karar verilmiş ancak İBB Başkanı İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Emrah Şahan tutuklanmış ve belediyeye kayyım atanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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