'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı

Batman'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan operasyonda, 2 kadının çantasında, 4 kilo 110 gram metamfetamin yakalandı.

'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği 'Mailo' ile otomobilde arama yapıldı. Aramada kadınların çantalarında toplam 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 1

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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