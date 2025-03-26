'Mailo'nun Aradığı Çantalardan Uyuşturucu Çıktı
Batman'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan operasyonda, 2 kadının çantasında, 4 kilo 110 gram metamfetamin yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği 'Mailo' ile otomobilde arama yapıldı. Aramada kadınların çantalarında toplam 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: DHA