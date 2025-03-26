Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Mısır'dan kaçak gelen 3 şahıs yakalandı.

Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Mısırlı oldukları belirlenen şahıslar, ilçeye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar, Göç İdaresine teslim edildi.

Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Resim : 1

Seydişehir'de yapılan operasyonlar sonucu onlarca düzensiz göçmen de daha önce sınır dışı edilmişti. Yetkililer, huzurun sağlanması için kaçak göçmenlere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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