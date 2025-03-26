Konya'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Mısırlı oldukları belirlenen şahıslar, ilçeye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar, Göç İdaresine teslim edildi.

Seydişehir'de yapılan operasyonlar sonucu onlarca düzensiz göçmen de daha önce sınır dışı edilmişti. Yetkililer, huzurun sağlanması için kaçak göçmenlere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA