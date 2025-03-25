Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Yeni Paylaşım

19 Mart'ta 'kent uzlaşısı' soruşturmasında gözaltına alınan ve geçtiğimiz Pazar günü tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Çocuklar tarafından cezaevine gönderilen resimleri paylaşan Şahan, şu notu düştü:

"Sevgili çocuklar, Bizim Sokak’larda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek. Hem de sizinle birlikte çizeceğiz. Şişli’nin sokakları yine sizin neşeli seslerinizle, gülüşlerinizle yankılanacak. Sakın merak etmeyin. Önünde sonunda buluşacağız. Tüm mücadelemiz sizler için. Gözlerinizden öperim."

Sevgili çocuklar,



Bizim Sokak’larda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek. Hem de sizinle birlikte çizeceğiz. Şişli’nin sokakları yine sizin neşeli seslerinizle, gülüşlerinizle yankılanacak.



Sakın merak etmeyin. Önünde sonunda buluşacağız. Tüm… pic.twitter.com/IEHGvkLIYB — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 25, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve 19 Mart'ta gözaltına alınan isimlerden bazıları geçtiğimiz Pazar günü hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı. İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 'terör' soruşturmasından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanmasının ardından başkanlık görevinden alınan Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi