Kayyımın İlk Talimatı 'Belediyeyi Terk Edin' Oldu: CHP'li Başarır'dan Sert Tepki

Türkiye günlerdir İBB'ye başlatılan soruşturmaları konuşuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler dün hakim karşısına çıktı ve tutuklamalar gerçekleşti. İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyım olarak göreve getirildiği duyuruldu.



Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen

"ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyıma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.