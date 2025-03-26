Patronların Boykot Tepkisi! Listede Bir Var Bir Yok: Murat Ülker İlk Kez Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, içerisinde medya kuruluşları, şirketler ve ürünlerin de olduğu boykot listesini açıklamış, bu büyük ses getirmişti. Ancak bazı markaların boykot kararı ise beklenmedik şekilde geri çekilmişti. Onlardan biri de Ülker markası olmuştu. Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, konuyla ilgili olarak önceki gece Ekonomim Gazetesi yazarı Vahap Munyar'a bir mesaj yolladı.

Bugünkü köşe yazısında, “PLADIS Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’den önceki gece 23.02’de mesaj geldi. Mesajı açtım, sadece bir “kızgın kafa”dan oluşan bir emoji vardı” diyerek aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Merak edip, sordum: Murat Bey, hayırdır? Bana kızgınlığınızın gerekçesi nedir? Bu soruyu sorduktan 2-3 dakika sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki akşam İstanbul Saraçhane’deki konuşması sırasında verdiği boykot edilecek şirketler, ürünler ve medya kuruluşları listesini gördüm. Listede Ülker markası da vardı. Murat Ülker soruma yanıt vermeden yeniden yazdım: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’liler ve oy verenlere yaptığı çağrıda yer alan boykot listesinde “Ülker” de görünüyor. Bana o kızgın kafayı listede markanızın yer almasına kızmanızdan mı kaynaklanıyor?”

MURAT ÜLKER’DEN SES GETİRECEK YANIT

Murat Ülker ertesi sabah saat 06.34’te bir dizi mesaj göndererek konuya açıklık getirdi. Gönderdiği mesajlardan birinde CHP’nin boykot listesinden Ülker’in çıkarıldığını belirterek sürece dair bazı sosyal medya paylaşımlarını da ekledi.

Ülker markasına yönelik tepkilerin yıllar içinde değişmediğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Geçmişte laikler Ülker’e tepki gösteriyordu. Sonda 1 Nisan vakasında muhafazakarlar tepki gösterdi. Şimdi tekrar laik kesim tepki gösteriyor. Halbuki marka hep aynı yerde duruyor.”

Munyar, yazısında boykot listelerinin markalara yönelik oluşturduğu risklere de değindi. Sosyal medyanın etkisinin giderek arttığını ve birçok markanın bilinçsizce bu listelere dahil edildiğini, bunun da zaman zaman büyük karmaşalara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Ekonomim