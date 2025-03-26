Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boykot Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "Milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

BOYKOT TEPKİSİ

İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Terminal İstanbul, girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizin teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz.

İkinci amacımız dijital teknolojiye geçiş sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapımızı geliştirmeye yönelik adımlar atacağız. Yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız.

Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin siber güvenlik alt yapısını daha iyi hale getireceğiz. Strateji belgemizin üçüncü amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmaktır.

Asya ve Avrupa arasında kalkınma ticaret adımlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz. Stratejimizin son amacını da imalat sanayimizin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek."

Kaynak: Haber Merkezi