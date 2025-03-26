Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boykot Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin boykot çağrısına ilişkin "Milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boykot Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "Milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

BOYKOT TEPKİSİ

İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boykot Tepkisi - Resim : 1

Terminal İstanbul, girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizin teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz.

İkinci amacımız dijital teknolojiye geçiş sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapımızı geliştirmeye yönelik adımlar atacağız. Yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız.

Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin siber güvenlik alt yapısını daha iyi hale getireceğiz. Strateji belgemizin üçüncü amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş sağlayarak karbon emisyonlarını azaltmaktır.

Asya ve Avrupa arasında kalkınma ticaret adımlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz. Stratejimizin son amacını da imalat sanayimizin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Ziyareti AçıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Ziyareti AçıklamasıGüncel

Cumhurbaşkanı’na Soruldu, ‘Turpun Büyüğü Kayyum Mu?’Cumhurbaşkanı’na Soruldu, ‘Turpun Büyüğü Kayyum Mu?’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Boykot Özgür Özel
Son Güncelleme:
Özgür Çelik Saat Verdi, Herkese Yeni Davet Özgür Çelik Saat Verdi, Herkese Yeni Davet
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu TBB'de Başkan Vekili Seçim Tarihi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’