Merkez Bankası'nın Rezervleri için Açıklama: Cevdet Yılmaz, 'Yeterli Seviyede' Diyerek Anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerini yeterli seviyede olduğunun altını çizdi.

Merkez Bankası'nın Rezervleri için Açıklama: Cevdet Yılmaz, 'Yeterli Seviyede' Diyerek Anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, emekli bayram ikramiyesine ilişkin, "Meclis'imiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor. Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar. Halkımız bunu bekliyor elbette bir an önce çıkmasını. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz." dedi.

Son dönemde yaşanan tutuklamalar sonrası muhalefetin "bu durumun bütçeye 915 milyar lira yük getirdiği" iddiasına yönelik Yılmaz, "Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar böyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vadeli, kısmi etki söz konusu olabilir, o da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir." diye konuştu.

Söz konusu rakamları "afaki" olarak nitelendiren Yılmaz, bu iddialarda bulunan kişilerin işin hesap ve kitabını net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini, yaşanan kısa vadeli, dönemsel bir etkinin abartılarak yıllık bir etki gibi hesaplanmasının yanlış sonuçlara sebebiyet vereceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Programlarını kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye ekonomisinin hep birlikte kurumların koordinasyonuyla hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir programı hayata geçirirken olumlu veya olumsuz birtakım gelişmeler olabilir ama asıl olan programdır. Programın istikametidir, ana çerçevesidir. Hep vurguluyoruz, ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde, Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde. Bankacılık sistemimiz yine sağlıklı, sağlam. Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bunun rakamlarını abartmanın da bir anlamı yok. Halbuki bu hafta içinde görüyorsunuz piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Sağlam bir programımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü bir siyasi iradeyle desteklediği programımızla tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edecek."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TE

Bir gazetecinin, "Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira olacaktı ama 3 bin lirada kaldı." demesi üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Meclis'imiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor. Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar. Halkımız bunu bekliyor elbette bir an önce çıkmasını. Bu Meclis'imizin sorumluluğunda olan bir husus. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz. 3 bin lirayla ilgili ödemeleri zaten başlattı Çalışma Bakanlığımız kendi takvimi içinde o ödemeleri yapıyor. Kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artış da ödenecektir. Tarih konusunda da Çalışma Bakanı'mız daha sağlıklı bilgi verecektir."

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