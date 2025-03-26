Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! Ödemeler Düşürülecek: Hemen Harekete Geçin
Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre, sisteme kayıt yaptırıp cihazını taktırmayanlar 619,45 TL geri ödeme alacak, montajı tamamlayanlar ise çeşitli desteklerden yararlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı UTTS ücreti, 30 Nisan 2025 tarihine kadar 2.172 TL olarak belirlendi. Daha önce 2.791,45 TL olan ücrete göre önemli bir indirim sağlandı.
MONTAJ YAPTIRANLARA AVANTAJ, YAPTIRMAYANLARA İADE
Cihazını takanlar: 1 Ocak – 25 Mart 2025 arasında TTB satın alıp montaj yaptıranlar, 619,45 TL değerindeki destek ve avantajlardan faydalanabilecek.
Cihazını taktırmayanlar: Aynı dönemde TTB alıp montaj yaptırmayanlar, cihazı taktırdıktan sonra 619,45 TL’yi banka havalesiyle geri alacak.
DARPHANE’NİN AÇIKLAMASI
Darphane, 2025 yılının UTTS’ye geçiş yılı olması nedeniyle şu kolaylıkları sağlayacak:
-25 Mart – 30 Nisan 2025 arasında kayıt yaptıranlar, 2.172 TL indirimli ücret ödeyecek.
-1 Ocak – 25 Mart 2025 arasında cihazını takanlar, 619,45 TL’lik avantajlardan yararlanacak.
-Aynı dönemde cihazını taktırmayanlar ise montaj sonrası 619,45 TL iade alacak.