Merkez Bankası Ne Kadar Döviz Sattı? Sadece 1 Haftada Oldu: Rezervlerde Milyarlarca Dolarlık Azalma

Merkez Bankası piyasada yaşanan tarihi düşüşe döviz satışı ile müdahalede bulunmuştu. Ekonomistler geçtiğimiz hafta 171 milyar dolara yükselen rezervlerin satış sonrası ne kadar gerilediğini hesapladı. TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 8 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Ne Kadar Döviz Sattı? Sadece 1 Haftada Oldu: Rezervlerde Milyarlarca Dolarlık Azalma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 21 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 8 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 14 Mart haftasında 171,1 milyar dolar olan rezervler, 21 Mart haftasında yaklaşık 163,1 milyar dolara indi.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
Son Güncelleme:
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Küresel Elektrik Talebi için IEA’dan Açıklama: 10 Yıllık Ortalamanın Üzerine Çıkıldı Küresel Elektrik Talebi için IEA’dan Açıklama
Yatırım Gurusu Rogers'tan Petrol Fiyatları Uyarısı: 'Kimse için İyi Olmayacak' Yatırım Gurusu Rogers'tan Petrol Fiyatları Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak