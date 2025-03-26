BRICS'te Ödeme Sistemi Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Siluanov, Rusya bütçesinin 2024 yılına kıyasla daha az açık vermesinin beklendiğini ifade etti. Bu yıl için bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 seviyesinde olduğunu hatırlatan Siluanov, bu oranı yüzde 0,5'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

PETROL FİYATLARI VE RUBLE'NİN DURUMU

Siluanov, bütçede öngörülen petrol fiyatlarının beklenenin biraz altında olduğunu, ancak rubledeki değer artışının, döviz karşısındaki güçlenmesinin bütçe dengesi üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti.

BRICS'TE FİNANSAL YENİLİKLER

BRICS platformu üzerinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Siluanov, "Ulusal para birimleri temelinde kurulabilen uluslararası ödeme sistemi de dahil olmak üzere BRICS ülkeleriyle çeşitli finansal yenilikler üzerinde çalışıyoruz." dedi. Bakan, ayrıca gelişen teknolojilere dair takibin de yakın olduğunu ve bunun ülkeler arası ödeme sistemlerini de kapsadığını sözlerine ekledi.

SWIFT YAPTIRIMLARI VE ALTERNATİF ÇALIŞMALAR

Son dönemde, Batılı ülkelerin Rus bankalarına yönelik uyguladığı SWIFT yaptırımları nedeniyle BRICS ülkeleri, alternatif ödeme sistemlerine yönelmeye hız verdi. Bu bağlamda, Siluanov’un açıklamaları, bölgesel ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA