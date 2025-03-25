SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Bayram İkramiyesi Gibi Jest: Emeklilere Resmen 1 TL Oldu!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Ramazan Bayramı öncesi yeni uygulama hayata geçti. SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve tüm emeklilere bu hizmetin bedeli resmen 1 TL oldu.
Kaynak: İHA
Mersin’in Mezitli ilçesinde 15 yıldır kuaförlük yapan Neriman Gök, Ramazan Bayramı öncesinde emekli kadınlara anlamlı bir jest yaptı. Gök, düzenlediği kampanya kapsamında, emeklilere sadece 1 TL karşılığında saç kesimi hizmeti sundu.
“BAYRAM İKRAMİYESİ GİBİ JEST”
Bayram öncesinde emeklileri unutmadıklarını belirten Gök, “Bayram öncesi emeklilerimizi unutmadığımızı, onları önemsediğimizi göstermek için güzel bir kampanya çalışması yapmak istedim. Hem onlar mutlu olsun, hem biz onları tanıyalım hem de onlar bizi tanısın. Onlara çok küçük bir meblağ ile sadece sembolik ücret olarak 1 TL karşılığında güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduk. Bir bayram ikramiyesi gibi” dedi.
“1 TL’Yİ VERİRKEN UTANDIM”
Kampanyadan faydalanan emekli kadınlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. Saç kesimi için kuaföre gelen Ayşe Kılıç, “Ben utandım 1 TL’yi verirken ama çok rica ettim, fazlasını almadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.