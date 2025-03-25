SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Bayram İkramiyesi Gibi Jest: Emeklilere Resmen 1 TL Oldu!

“BAYRAM İKRAMİYESİ GİBİ JEST”

Bayram öncesinde emeklileri unutmadıklarını belirten Gök, “Bayram öncesi emeklilerimizi unutmadığımızı, onları önemsediğimizi göstermek için güzel bir kampanya çalışması yapmak istedim. Hem onlar mutlu olsun, hem biz onları tanıyalım hem de onlar bizi tanısın. Onlara çok küçük bir meblağ ile sadece sembolik ücret olarak 1 TL karşılığında güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduk. Bir bayram ikramiyesi gibi” dedi.