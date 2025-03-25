SGK Uzmanı Özgür Erdursun SSK Bağkur Ve Tüm Emeklileri Uyardı! Bu Yöntemle Emekli Maaşınızı Yükseltebilirsiniz

DAHA YÜKSEK MAAŞ ALABİLİRSİNİZ

Bu sistemin, kendi işini kurmak isteyenleri cezalandıran bir yapı oluşturduğunu belirten Erdursun, SSK’dan emekli olabilenlerin daha az prim ödeyerek daha yüksek maaş alabildiğine dikkat çekti.

ERDURSUN: “BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPATILMALI”

Mevcut sistemin adil olmadığını vurgulayan Erdursun, Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu eşitsizliğin özellikle küçük işletme sahipleri ve esnaf için büyük bir dezavantaj yarattığını belirten uzman, daha adil bir emeklilik sistemi için düzenleme çağrısında bulundu.