SGK Uzmanı Özgür Erdursun SSK Bağkur Ve Tüm Emeklileri Uyardı! Bu Yöntemle Emekli Maaşınızı Yükseltebilirsiniz
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve tüm emeklilere uyarılarda bulundu. Erdursun, yüksek emekli maaşı alabilmenin formülünü paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’deki emeklilik sisteminin adaletsizliğine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sistemin karmaşıklığını örneklerle ele alan Erdursun, özellikle son 2520 gün kuralı ve Bağ-Kur ile SSK arasındaki maaş farkları konusunda önemli eleştirilerde bulundu.
EMEKLİLİKTE SON 2520 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?
Erdursun, Türkiye’de hangi statüden emekli olunacağını belirleyen en kritik faktörlerden birinin "son 2520 gün kuralı" olduğunu vurguladı. 1 Ekim 2008 sonrasında yürürlüğe giren bu kurala göre, çalışma hayatının son 2520 gününde hangi sigorta koluna daha fazla prim yatırılmışsa, kişi o statüden emekli oluyor.
Ancak bu uygulamanın geçmişte farklı işlediğini belirten Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı olmaksızın belirli prim gününü tamamladıklarında emekliliğe hak kazandıklarını hatırlattı.
BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDAKİ FARK
Emeklilikte maaş hesaplamalarına da değinen Erdursun, Bağ-Kur’dan emekli olanların, SSK’ya kıyasla daha düşük maaş aldığını belirtti. Bağ-Kur kapsamında yıllarca yüksek prim ödeyenler bile, SSK’dan daha düşük emekli maaşıyla karşılaşıyor.
DAHA YÜKSEK MAAŞ ALABİLİRSİNİZ
Bu sistemin, kendi işini kurmak isteyenleri cezalandıran bir yapı oluşturduğunu belirten Erdursun, SSK’dan emekli olabilenlerin daha az prim ödeyerek daha yüksek maaş alabildiğine dikkat çekti.
ERDURSUN: “BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPATILMALI”
Mevcut sistemin adil olmadığını vurgulayan Erdursun, Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu eşitsizliğin özellikle küçük işletme sahipleri ve esnaf için büyük bir dezavantaj yarattığını belirten uzman, daha adil bir emeklilik sistemi için düzenleme çağrısında bulundu.